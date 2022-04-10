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Російська армія продовжує "воювати" з мирним населенням Харківщини: двоє загиблих

Валентина РоманенкоНеділя, 10 квітня 2022, 12:30
Російська армія продовжує воювати з мирним населенням Харківщини: двоє загиблих
фото з Facebook Сергія Жадана

Російські війська обстріляли Харківський район, 2 мирних жителів загинули, є поранені.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Facebook

Пряма мова: "Цієї доби обстрілів знову зазнали Дергачі та Харківський район - 2 людей загинули, є постраждалі. Як бачимо, російська армія продовжує "воювати" з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має".  

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Деталі: Синєгубов зазначив, що минулої доби російські війська завдали близько 66 артилерійських,  мінометних ударів  по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ, Центр міста. Внаслідок тих обстрілів Харкова постраждали 9 людей.

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Теми: Харківська областьвійна
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