Російська армія продовжує "воювати" з мирним населенням Харківщини: двоє загиблих
Неділя, 10 квітня 2022, 12:30
Російські війська обстріляли Харківський район, 2 мирних жителів загинули, є поранені.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Facebook
Пряма мова: "Цієї доби обстрілів знову зазнали Дергачі та Харківський район - 2 людей загинули, є постраждалі. Як бачимо, російська армія продовжує "воювати" з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має".
Деталі: Синєгубов зазначив, що минулої доби російські війська завдали близько 66 артилерійських, мінометних ударів по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ, Центр міста. Внаслідок тих обстрілів Харкова постраждали 9 людей.
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