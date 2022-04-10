Російська армія продовжує "воювати" з мирним населенням Харківщини: двоє загиблих

Російські війська обстріляли Харківський район, 2 мирних жителів загинули, є поранені.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Facebook

Пряма мова: "Цієї доби обстрілів знову зазнали Дергачі та Харківський район - 2 людей загинули, є постраждалі. Як бачимо, російська армія продовжує "воювати" з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має".

Реклама:

Деталі: Синєгубов зазначив, що минулої доби російські війська завдали близько 66 артилерійських, мінометних ударів по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ, Центр міста. Внаслідок тих обстрілів Харкова постраждали 9 людей.

Читайте також: "Розкажи нам, навіщо спалили наше місто". Харків під обстрілами – фоторепортаж