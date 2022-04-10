Армия РФ продолжает "воевать" с мирным населением Харьковщины: двое погибших
Воскресенье, 10 апреля 2022, 12:30
Российские войска обстреляли Харьковский район, 2 мирных жителя погибли, есть раненые.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Facebook
Прямая речь: "В эти сутки обстрелам снова подверглись Дергачи и Харьковский район - 2 человека погибли, есть пострадавшие. Как видим, российская армия продолжает "воевать" с гражданским населением, потому что на фронте побед не имеет".
Детали: Синегубов отметил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, Центр города. В результате этих обстрелов Харкьова пострадали 9 человек.
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