Україна підготувала пропозиції для 6 пакету санкцій ЄС проти РФ

На селекторній нараді у президента Володимира Зеленського обговорили пропозиції від держави для 6 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді обговорили прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо РФ та напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету.

Реклама:

Учасники обговорили необхідні дипломатичні зусилля для нарощування оборонної підтримки нашої держави та задля посилення санкційного тиску на Росію.

У нараді взяли участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівники силових відомств і РНБО.

Нагадаємо: 8 квітня Євросоюз після погодження у четвер опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.