Украина подготовила предложения для 6 пакета санкций ЕС против РФ

На селекторном совещании у президента Владимира Зеленского обсудили предложения от государства для 6-го пакета санкций Евросоюза против России.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании обсудили прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета.

Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки нашего государства и усиления санкционного давления на Россию.

В совещании приняли участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и СНБО.

Напомним: Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.