Украина подготовила предложения для 6 пакета санкций ЕС против РФ
На селекторном совещании у президента Владимира Зеленского обсудили предложения от государства для 6-го пакета санкций Евросоюза против России.
Источник: Офис президента
Детали: На совещании обсудили прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета.
Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки нашего государства и усиления санкционного давления на Россию.
В совещании приняли участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и СНБО.
Напомним: Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.