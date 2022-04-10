Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина подготовила предложения для 6 пакета санкций ЕС против РФ

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 12:40

На селекторном совещании у президента Владимира Зеленского обсудили предложения от государства для 6-го пакета санкций Евросоюза против России.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании обсудили прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета.

Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки нашего государства и усиления санкционного давления на Россию.

В совещании приняли участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и СНБО.

Напомним: Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Офис президентаЗеленскийсанкцииРосcия
Главное сегодня

Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине

фотоРоссия стягивает авиацию на аэродром "Липецк-2" – "Схеми"

фотоНе смог сказать "паляныця": в Ровенской области задержали россиянина с "взрывчаткой"

Украина не меняла позиции на переговорах, но есть одно отличие – Арахамия

дополнено 21:50, фотоСБУ поймала Медведчука

Президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считают нежелательным его визит

Все новости...
Офис президента
Подоляк отреагировал на российское предложение позвать Беларусь в страны-гаранты
"Российский зритель хочет крови": в ОП призвали РФ снизить градус вражды
Властный бункер. Как Зеленский управляет страной во время войны
Последние новости
03:28
видеоПоказали, как мотопехотная бригада уничтожает вражескую технику
03:07
Умерла первый министр культуры Украины
02:24
Зеленский назвал противостоянием злу слова Байдена о геноциде в Украине
02:10
Президент наградил еще 419 военных
01:45
Большой пакет военной помощи США: большинство оружия уже в Украине – Пентагон
01:36
Украина закончила отопительный сезон: сколько газа в хранилищах
01:25
Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную – Шмигаль
01:05
США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters
00:56
Новый "чмоня": реакции украинцев на задержание Виктора Медведчука
00:47
Зеленский о россиянах: Пусть делают ХНР где-то в Хакасии, а не в Херсоне
Все новости...