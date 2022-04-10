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Украина подготовила предложения для 6 пакета санкций ЕС против РФ

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 12:40
Украина подготовила предложения для 6 пакета санкций ЕС против РФ

На селекторном совещании у президента Владимира Зеленского обсудили предложения от государства для 6-го пакета санкций Евросоюза против России.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании обсудили прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета.

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Участники обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки нашего государства и усиления санкционного давления на Россию.

В совещании приняли участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и СНБО.

Напомним: Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.

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Темы: Офис президентаЗеленскийсанкцииРосcия
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