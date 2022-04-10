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Зеленський заявив, що частину західної зброї надали запізно

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 12:44

Президент Володимир Зеленський заявив, що певні види озброєння, яке надають західні партнери, надійшли занадто пізно.

Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, уривки якого опублікував Офіс президента, пише "Європейська правда".

"Все обладнання, все що вони вже надсилають, для деяких видів обладнання це зроблено запізно. Тому шо, коли ми, наприклад, говоримо про Маріуполь, коли ви втрачаєте тисячі людей, і що тепер? Від лідерів деяких країн я бачу 100-відсоткову підтримку, це справді так. А деякі європейські лідери змінили позицію, але ви бачите ціну цих змін", - сказав Зеленський.

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На питання про те, це достатньо зброї отримала Україна, щоб зробити різницю у війні, президент відповів: "Ще ні, ще ні".

Президент також сказав, що, якби Україна була членом НАТО, цієї війни б не було, або вона мала б інший вигляд.

"Вона б по-іншому розгорталась, у нас було б плече близьких сусідів, ми разом могли би воювати. Але впевнений, що війни все ж таки не було б", - додав він.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв Україні нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

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Теми: Зеленськийзброявійна
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