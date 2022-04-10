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Зеленский заявил, что часть западного оружия поставили слишком поздно

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 12:44

Президент Владимир Зеленский заявил, что определенные виды вооружения, предоставляемые западными партнерами, поступили слишком поздно.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, отрывки которого опубликовал Офис президента, пишет "Европейская правда".

"Все оборудование, все что они уже присылают, для некоторых видов оборудования это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку  это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений", - сказал Зеленский.

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На вопрос о том, что достаточно оружия получила Украина, чтобы сделать разницу в войне, президент ответил: "Еще нет, еще нет".

Президент также сказал, что, если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы иным образом.

"Она бы по-другому разворачивалась, у нас было бы плечо близких соседей, мы бы вместе могли воевать. Но уверен, что войны все же не было бы", - добавил он.

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Напомним, премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, которая включает бронетехнику и противокорабельное оружие.

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Темы: Зеленскийоружиевойна
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