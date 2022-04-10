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Від війни намагалися втекти 2,2 тисячі чоловіків, деякі загинули – ДПСУ

Роман ПетренкоНеділя, 10 квітня 2022, 13:56

З початку повномасштабного вторгнення Росії на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Прикордонники також продовжують знаходити тіла чоловіків поза пунктами пропуску.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Відомо, що частина намагаються підкупити прикордонників. Інші використовують підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей.

Більшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх "підопічних". Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали.

Траплялося, що правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.

 

Теми: Прикордонна службакордонвійнаРосія
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