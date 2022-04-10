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С войны пытались сбежать 2,2 тысячи мужчин, некоторые погибли – ГНСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 13:56
С войны пытались сбежать 2,2 тысячи мужчин, некоторые погибли – ГНСУ

С начала полномасштабного вторжения России на границе задержали около 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Пограничники также продолжают находить тела мужчин вне пунктов пропуска.

Источник: ГПСУ

Детали: Известно, что часть пытаются подкупить пограничников. Другие используют поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живыми дружинами или дописывают количество детей.

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Большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали.

Случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Так же нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.

 

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Темы: Пограничная службаграницавойнаРосcия
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