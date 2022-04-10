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У Херсоні військові РФ розігнали мітинг, а в Новій Каховці провалився "мітинг" росіян 

Олена РощінаНеділя, 10 квітня 2022, 15:03
У Херсоні військові РФ розігнали мітинг, а в Новій Каховці провалився мітинг росіян 
Херсон, мітинг 10.04.2022, скриншот

У Херсоні на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний" жителі зібралися на мирний мітинг, та його розігнали російські військові, а в Новій Каховці на Херсонщині на проросійську акцію зібралося кілька десятків "ряджених" чоловіків.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевский, депутат Херсонської облради Сергій Хлань, "Суспільне"

Деталі: У неділю в Херсоні біля ККЗ "Ювілейний" пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії, окупанти його розігнали, повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Як повідомили кореспонденти "Суспільного", у центрі міста з боку Ювілейного було чути постріли. Ймовірно, для розгону мирних жителів російські військові застосували зброю. Чи були травмовані та затримані наразі не відомо.

Соболевський також написав із відео, що в Новій Каховці натомість пройшла "вистава блазнів".

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"Коли на проукраїнський мітинг виходять тисячі і за власним бажанням – це дії поклику серця. Коли кілька десятків, сумніваюсь навіть у тому, що це громадяни нашої держави, з прапором нації вбивць намагаються зробити хоч якусь картинку мітингу – це дії суто в рамках театральної вистави", – заявив він.

"Український мітинг окупанти обстрілюють і масово розгоняють, проросійський – сумлінно охороняють по периметру. Чого боїтеся? Мирних українців? Знесуть вашу орду? Кара Божа страшніша. Вашу долю вже визначено. Треба розуміти і пам’ятати одне: Херсонщина просто так не здається. Херсонщина – це Україна", – додав Соболевський.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань теж написав: "Росіяни в Новій Каховці пробують зробити картинку, але знову провал. Кілька десятків ряджених чоловіків з триколорними ганчірками? А чого окупанти стоять так далеко один від одного? Навіть не знають як це робиться, бо на підсвідомості бояться збиратись на мітинги? Чи залишають місце, щоб потім у фотошопі людей доліпити, монтаж – як люблять у бункерного?".

 

Хлань переконаний, що "ХНР" на Херсонщині не буде, бо "тут – Україна!".

"Мітингарів" із прапорами РФ на площу в Новій Каховці привезли автобусами, "мітинг" знімали російські пропагандисти. Проукраїнську акцію мешканцям проводити заборонили, сказали у спільному ефірі українських телеканалів. 

Теми: мітингиХерсонХерсонська областьокупація
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