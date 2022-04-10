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В Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян

Елена РощинаВоскресенье, 10 апреля 2022, 15:03
Херсон, митинг 10.04.2022, скриншот

В Херсоне на площади у киноконцертного зала "Юбилейный" жители собрались на мирный митинг, но его разогнали российские военные, а в Новой Каховке на Херсонщине на пророссийскую акцию собралось несколько десятков "ряженых" мужчин.

Источник: первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, "Суспільне"

Детали: В воскресенье в Херсоне возле ККЗ "Юбилейный" прошел мирный митинг, посвященный памяти жертв российской агрессии, оккупанты его разогнали, сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Как сообщили корреспонденты "Суспільного", в центре города со стороны "Юбилейного" были слышны выстрелы. Вероятно, для разгона мирных жителей российские военные применили оружие. Есть ли травмированные и задержанные – неизвестно.

Соболевский также написал с видео, что в Новой Каховке прошел "спектакль юродивых".

"Когда на проукраинский митинг выходят тысячи и по собственному желанию – это действия по зову сердца. Когда несколько десятков, сомневаюсь даже в том, что это граждане нашего государства, с флагом нации убийц пытаются сделать хоть какую-нибудь картинку митинга – это действия сугубо в рамках театрального представления", – заявил он.

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"Украинский митинг оккупанты обстреливают и массово разгоняют, пророссийский – добросовестно охраняют по периметру. Чего боитесь? Мирных украинцев? Снесут вашу орду? Кара Божья страшнее. Ваша судьба уже определена. Надо понимать и помнить одно: Херсонщина просто так не сдается. Херсонщина – это Украина", – добавил Соболевский.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань тоже написал: "Россияне в Новой Каховке пытаются сделать картинку, но снова провал. Несколько десятков ряженых мужчин с трехцветными тряпками? А чего оккупанты стоят так далеко друг от друга? Даже не знают, как это делается, потому что на уровне подсознания боятся собираться на митинги? Или оставляют место, чтобы потом в фотошопе людей долепить, монтаж – как любят у бункерного (Путина – ред.)?".

 

Хлань убежден, что "ХНР" в Херсонской области не будет, потому что "здесь - Украина!".

"Митингующих" с флагами РФ на площадь в Новой Каховке привезли автобусами, "митинг" снимали российские пропагандисты. Проукраинскую акцию жителям проводить запретили, сказали в совместном эфире украинских телеканалов.

Темы: митингиХерсонХерсонская областьоккупация
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