Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну

Олександр Лукашенко їде до президента Росії Володимира Путіна 12 квітня, щоб святкувати День космонавтики, там обговорюватимуть Україну.

Джерело: "РБК" із посиланням на передачу "Москва. Кремль. Путін"

Деталі: 12 квітня Путін та Лукашенко прилетять на космодром Східний та оцінять хід його будівництва.

Космодром знаходиться на Далекому Сході в Амурській області.

Після цього вони дадуть пресконференцію.

Дослівно: "Звичайно ж, у журналістів накопичилося до Путіна та Лукашенка безліч запитань. Йтиметься й про ситуацію в Україні.

Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва".