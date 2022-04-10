Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну
Неділя, 10 квітня 2022, 15:39
Олександр Лукашенко їде до президента Росії Володимира Путіна 12 квітня, щоб святкувати День космонавтики, там обговорюватимуть Україну.
Джерело: "РБК" із посиланням на передачу "Москва. Кремль. Путін"
Деталі: 12 квітня Путін та Лукашенко прилетять на космодром Східний та оцінять хід його будівництва.
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Космодром знаходиться на Далекому Сході в Амурській області.
Після цього вони дадуть пресконференцію.
Дослівно: "Звичайно ж, у журналістів накопичилося до Путіна та Лукашенка безліч запитань. Йтиметься й про ситуацію в Україні.
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Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва".