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Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну

Роман ПетренкоНеділя, 10 квітня 2022, 15:39
Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну
фото тасс

Олександр Лукашенко їде до президента Росії Володимира Путіна 12 квітня, щоб святкувати День космонавтики, там обговорюватимуть Україну.

Джерело: "РБК" із посиланням на передачу "Москва. Кремль. Путін"

Деталі: 12 квітня Путін та Лукашенко прилетять на космодром Східний та оцінять хід його будівництва.

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Космодром знаходиться на Далекому Сході в Амурській області.

Після цього вони дадуть пресконференцію.

Дослівно: "Звичайно ж, у журналістів накопичилося до Путіна та Лукашенка безліч запитань. Йтиметься й про ситуацію в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва".

Теми: ЛукашенкоПутінвійнаРосія
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