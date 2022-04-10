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Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 15:39
Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину
фото тасс

Александр Лукашенко едет к президенту России Владимиру Путина 12 апреля, чтобы праздновать День космонавтики, там будут обсуждать Украину.

Источник: "РБК" со ссылкой на передачу "Москва. Кремль. Путин"

Детали: 12 апреля Путин и Лукашенко прилетят на космодром Восточный и оценят ход его строительства.

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Космодром находится на Дальнем Востоке в Амурской области.

После они дадут пресс-конференцию.

Дословно: "Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов. Речь пойдет и о ситуации в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва".

Темы: ЛукашенкоПутинвойнаРосcия
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