Латвійські прикордонники через санкції ЄС розвернули на кордоні 152 фур з Білорусі та РФ

Латвійські прикордонники за суботу 9 квітня не впустили в країну 152 фур на російських та білоруських номерах у зв’язку з початком дії нових санкцій Євросоюзу щодо перевезень.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Представник митниці Андреїс Вайварс зазначив, що жоден з транспортних засобів не підпадав під винятки із санкцій, тому усіх їх не пропустили.

За його словами, перші водії нічого не знали про нові обмеження, проте протягом дня інформація поширилася і після того потік вантажівок з РФ та Білорусі різко знизився.

Нагадаємо, цього тижня ЄС затвердив новий пакет санкцій, який передбачає заборону будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом.

Винятки надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також для автомобільного транспорту в гуманітарних цілях.

Виняток також складають товари, які рухаються територією країн ЄС між Калінінградською областю і основною територією РФ.

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Російські і білоруські вантажівки, які перебували на території ЄС станом на 9 квітня, повинні залишити територію блоку до 16 квітня.