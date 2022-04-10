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Латвийские пограничники из-за санкций ЕС развернули на границе 152 фур из Беларуси и РФ

Воскресенье, 10 апреля 2022, 15:42

Латвийские пограничники за субботу 9 апреля не впустили в страну 152 фур на российских и белорусских номерах в связи с началом действия новых санкций Евросоюза.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Представитель таможни Андреис Вайварс отметил, что ни одно из транспортных средств не подпадало под исключения из санкций, поэтому всех их не пропустили.

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По его словам, первые водители ничего не знали о новых ограничениях, однако в течение дня информация распространилась и после этого поток грузовиков из РФ и Белоруссии резко снизился.

Напомним, на этой неделе ЕС утвердил новый пакет санкций, предусматривающий запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

Исключения предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

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Исключение также составляют товары, движущиеся по территории стран ЕС между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Российские и белорусские грузовики, находившиеся на территории ЕС по состоянию на 9 апреля, должны покинуть территорию блока до 16 апреля.

Темы: БеларусьРосcиясанкции
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