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Президентські вибори у Франції: на середину дня явка нижча, ніж у 2017 році

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 17:06
вибори у Франції, фото Getty Images

Станом на 12 годину дня, на континентальній частині Франції участь у першому турі президентських виборів взяли близько 25% виборців - дещо менше, ніж у 2017 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

 

За даними МВС, до опівдня проголосували 25,48% зареєстрованих виборців. Під час виборів 2017 року показник на цей час становив 28,54%. Цифра виявилася найменшою за останні чотири кампанії - з 2007 року. 

Усі 12 кандидатів у президенти вже віддали свій голос.

Еммануель Макрон проголосував у місті Туке у Па-де-Кале на півночі країни, його головна суперниця Марін Ле Пен - в Енін-Бомон у цьому ж регіоні.

Голосування триватиме до 19:00 за Києвом, коли будуть опубліковані перші екзит-поли. Такі опитування зазвичай дуже надійні у Франції.

Детальніше про передвиборчі розклади у Франції можна почитати у статті Російський удар по Макрону: чому у французькі вибори повернулася інтрига.

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Теми: Франціявибори
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