Президентские выборы во Франции: в первой половине дня явка ниже, чем в 2017 году

По состоянию на 12 часов дня, на континентальной части Франции участие в первом туре президентских выборов приняло около 25% избирателей - несколько меньше, чем в 2017 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

По данным МВД, к полудню проголосовали 25,48% зарегистрированных избирателей. Во время выборов 2017 года показатель к этому времени составил 28,54%. Цифра оказалась наименьшей за последние четыре кампании - с 2007 года.

Все 12 кандидатов в президенты уже отдали свой голос.

Эммануэль Макрон проголосовал в Туке в Па-де-Кале на севере страны, его главная соперница Марин Ле Пен - в Энин-Бомон в этом же регионе.

Голосование продлится до 19:00 по Киеву, когда будут опубликованы первые экзит-полы. Во Франции такие опросы обычно очень надежные.

Подробнее о предвыборных раскладах во Франции можно почитать в статье Российский удар по Макрону: почему во французские выборы вернулась интрига.