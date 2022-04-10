Сєвєродонецьк: російська армія в неділю відкрила вогонь по всьому місту
У неділю, 10 квітня, ворог обстріляв майже весь Сєвєродонецьк.
Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram
Деталі: За даними Гайдая, росіяни влучили в два будинки і приватну клініку в Сєвєродонецьку, інфраструктуру міста майже знищено. Упродовж неділі постраждали ще два будинки в місті.
Дослівно: "Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку.
Багато вибито вікон, там, де ще залишались. Серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки, а також приватна клініка. Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена".
Знати більше: Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай: Орки знищують усе. Забрати людей навіть неможливо, бо бомблять направо й наліво