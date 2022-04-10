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Сєвєродонецьк: російська армія в неділю відкрила вогонь по всьому місту

Світлана КізіловаНеділя, 10 квітня 2022, 17:32
Сєвєродонецьк, фото Луганської ОДА (ОВА)

У неділю, 10 квітня, ворог обстріляв майже весь Сєвєродонецьк.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За даними Гайдая, росіяни влучили в два будинки і приватну клініку в Сєвєродонецьку, інфраструктуру міста майже знищено. Упродовж неділі постраждали ще два будинки в місті.

Дослівно: "Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку.

Багато вибито вікон, там, де ще залишались. Серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки, а також приватна клініка. Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена".

Знати більше: Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай: Орки знищують усе. Забрати людей навіть неможливо, бо бомблять направо й наліво

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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