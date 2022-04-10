Северодонецк: российская армия в воскресенье открыла огонь по всему городу

В воскресенье, 10 апреля, враг обстрелял почти весь Северодонецк.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По данным Гайдая, россияне попали в два дома и частную клинику в Северодонецке, инфраструктура города почти уничтожена. В течение воскресенья пострадали еще два дома в городе.

Дословно: "Если с утра пылали дома в новой части города, то днем ​​российская армия открыла огонь по всему Северодонецку.

Много выбитых окон, там, где еще оставались. Серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника. Социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена".

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