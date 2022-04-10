Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Северодонецк: российская армия в воскресенье открыла огонь по всему городу

Светлана КизиловаВоскресенье, 10 апреля 2022, 17:32
Северодонецк, фото Луганской ОГА (ОВА)

В воскресенье, 10 апреля, враг обстрелял почти весь Северодонецк.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По данным Гайдая, россияне попали в два дома и частную клинику в Северодонецке, инфраструктура города почти уничтожена. В течение воскресенья пострадали еще два дома в городе.

Дословно: "Если с утра пылали дома в новой части города, то днем ​​российская армия открыла огонь по всему Северодонецку.

Много выбитых окон, там, где еще оставались. Серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника. Социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена".

Знать больше: Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Орки уничтожают все. Забрать людей даже невозможно, потому что бомбят направо и налево

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
Главное сегодня

видеоЗеленский раскрыл первые детали задержания Медведчука

Большой пакет военной помощи США: большинство оружия уже в Украине – Пентагон

Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине

фотоРоссия стягивает авиацию на аэродром "Липецк-2" – "Схеми"

фотоНе смог сказать "паляныця": в Ровенской области задержали россиянина с "взрывчаткой"

Украина не меняла позиции на переговорах, но есть одно отличие – Арахамия

Все новости...
Луганская область
За сутки 10 апреля из зоны боевых действий эвакуировали более 2800 украинцев
Луганщина: пограничники отразили вражескую атаку и взяли в плен артиллериста
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Орки уничтожают все. Забрать людей даже невозможно, потому что бомбят направо и налево
Последние новости
07:53
Вражеский обстрел станции: изменили график для 17 пассажирских поездов – УЗ
07:42
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в среду в Киеве встретятся с Зеленским
07:15
В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит Штайнмайера
06:50
Россия готовится увеличить поток войск в Украину – сводка штаба
06:38
фотоВражеские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины – спутниковые снимки
06:07
График эвакуационных поездов на 13 апреля
05:42
видеоЗеленский раскрыл первые детали задержания Медведчука
05:28
Южная Корея предоставит Украине помощь, но не оружие – СМИ
04:57
Франция заморозила более €23 млрд российских активов
04:01
30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен – Байден
Все новости...