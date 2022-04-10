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Фінляндія розблокувала вантаж з творами мистецтва з російських музеїв, затриманий через санкції

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 17:42

Фінська митниця у суботу повідомила, що дозволила провезти через кордон РФ вантаж з творами мистецтва, який затримали тиждень тому на підставі санкцій Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Вантаж перетнув кордон країни у пункті пропуску Ваалімаа біля Петербурга, де його і затримали минулими вихідними. 

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Повернення творів у коментарі AFP підтвердила і російська сторона, "Ермітаж" у своїх соцмережах висловив подяку МЗС Фінляндії за вирішення питання. 

Нагадаємо, вантаж з творами мистецтва на 42 млн євро затримали минулими вихідними на підставі того, що ввезення цих об’єктів підпадає під санкції Євросоюзу проти РФ. Як з’ясувалося, це були картини та скульптури з колекцій відомих російських музеїв, які у рамках співпраці передавали для експозицій в Італії та Японії.

Росія через інцидент викликала посла Фінляндії.

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Як пояснив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, затримання сталося через юридичні недоліки у санкціях щодо ввезення до Росії творів мистецтва, де спершу не передбачили винятків для подібних ситуацій. 

9 квітня набули чинності точкові зміни до санкцій, які вирішили питання.

Нагадаємо, з 9 квітня Фінляндія на підставі нових санкцій ЄС закрила в'їзд для вантажівок на російських та білоруських номерах.

Теми: Фінляндіякультурасанкції
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