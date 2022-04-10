Финляндия отпустила груз с картинами из российских музеев, задержанный из-за санкций
Финская таможня в субботу сообщила, что разрешила провезти через границу РФ груз с произведениями искусства, задержанными неделю назад на основании санкций Евросоюза.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Yle.
Груз пересек границу страны в пункте пропуска Ваалимаа возле Петербурга, где его и задержали на прошлых выходных.
Возвращение произведений искусства в комментарии AFP подтвердила и российская сторона, "Эрмитаж" в своих соцсетях выразил благодарность МИДу Финляндии за решение вопроса.
Напомним, груз с произведениями искусства на 42 млн евро задержали в прошлые выходные на основании того, что ввоз этих объектов подпадает под санкции Евросоюза против РФ. Как выяснилось, это были картины и скульптуры из коллекций известных российских музеев, которые в рамках сотрудничества передавали для экспозиций в Италии и Японии.
Россия из-за инцидента вызывала посла Финляндии.
Как пояснил министр иностранных дел Пекка Хаависто, задержание произошло из-за юридических недоработок в санкциях, где сначала не предусмотрели исключения для подобных ситуаций.
9 апреля вступили в силу точечные изменения в санкции, что решило вопрос.
Напомним, с 9 апреля Финляндия из новых санкций ЕС закрыла въезд для грузовиков на российских и белорусских номерах.