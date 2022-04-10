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Финляндия отпустила груз с картинами из российских музеев, задержанный из-за санкций

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 17:42

Финская таможня в субботу сообщила, что разрешила провезти через границу РФ груз с произведениями искусства, задержанными неделю назад на основании санкций Евросоюза.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Yle.

Груз пересек границу страны в пункте пропуска Ваалимаа возле Петербурга, где его и задержали на прошлых выходных.

Возвращение произведений искусства в комментарии AFP подтвердила и российская сторона, "Эрмитаж" в своих соцсетях выразил благодарность МИДу Финляндии за решение вопроса.

Напомним, груз с произведениями искусства на 42 млн евро задержали в прошлые выходные на основании того, что ввоз этих объектов подпадает под санкции Евросоюза против РФ. Как выяснилось, это были картины и скульптуры из коллекций известных российских музеев, которые в рамках сотрудничества передавали для экспозиций в Италии и Японии.

Россия из-за инцидента вызывала посла Финляндии.

Как пояснил министр иностранных дел Пекка Хаависто, задержание произошло из-за юридических недоработок в санкциях, где сначала не предусмотрели исключения для подобных ситуаций.

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9 апреля вступили в силу точечные изменения в санкции, что решило вопрос.

Напомним, с 9 апреля Финляндия из новых санкций ЕС закрыла въезд для грузовиков на российских и белорусских номерах.

Темы: Финляндиякультурасанкции
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