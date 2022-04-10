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Чернігів: рятувальники вилучили на пляжі 6 снарядів від російських систем "Ураган"

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 18:10
Чернігів: рятувальники вилучили на пляжі 6 снарядів від російських систем Ураган
Фото ілюстративне: getty images

На міському пляжі в Чернігові піротехніки вилучили 6 снарядів від російської реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На міському пляжі "Золотий берег" у Чернігові піротехніки ДСНС вилучили 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Частина з них була у воді, інша - на самому пляжі".

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Деталі: Рятувальники обстежили околиці пляжу та узбережжя 9 квітня, а сьогодні 10 квітня дістали снаряди.

Ще одну ракету знайшли поблизу лісу неподалік міського парку культури й відпочинку.

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Теми: ЧернігіввійнаобстрілДСНС
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