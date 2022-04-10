Чернігів: рятувальники вилучили на пляжі 6 снарядів від російських систем "Ураган"

На міському пляжі в Чернігові піротехніки вилучили 6 снарядів від російської реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На міському пляжі "Золотий берег" у Чернігові піротехніки ДСНС вилучили 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Частина з них була у воді, інша - на самому пляжі".

Деталі: Рятувальники обстежили околиці пляжу та узбережжя 9 квітня, а сьогодні 10 квітня дістали снаряди.

Ще одну ракету знайшли поблизу лісу неподалік міського парку культури й відпочинку.