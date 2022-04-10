Чернігів: рятувальники вилучили на пляжі 6 снарядів від російських систем "Ураган"
Неділя, 10 квітня 2022, 18:10
На міському пляжі в Чернігові піротехніки вилучили 6 снарядів від російської реактивної системи залпового вогню "Ураган".
Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "На міському пляжі "Золотий берег" у Чернігові піротехніки ДСНС вилучили 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Частина з них була у воді, інша - на самому пляжі".
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Деталі: Рятувальники обстежили околиці пляжу та узбережжя 9 квітня, а сьогодні 10 квітня дістали снаряди.
Ще одну ракету знайшли поблизу лісу неподалік міського парку культури й відпочинку.
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