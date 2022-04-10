Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чернігів: рятувальники вилучили на пляжі 6 снарядів від російських систем "Ураган"

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 18:10
Фото ілюстративне: getty images

На міському пляжі в Чернігові піротехніки вилучили 6 снарядів від російської реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На міському пляжі "Золотий берег" у Чернігові піротехніки ДСНС вилучили 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Частина з них була у воді, інша - на самому пляжі".

Деталі: Рятувальники обстежили околиці пляжу та узбережжя 9 квітня, а сьогодні 10 квітня дістали снаряди.

Ще одну ракету знайшли поблизу лісу неподалік міського парку культури й відпочинку.

Теми: ЧернігіввійнаобстрілДСНС
Головне сьогодні

оновленоРосіяни скинули на Маріуполь невідому отруту – Азов

Байден не планує їхати в Київ, услід за Джонсоном – Білий дім

Росія найближчим часом не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі - ISW

ФОТОПо Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні – ЗМІ

У Росії затримали Суркова – ексдепутат Думи

"Прямо, відкрито і жорстко": канцлер Австрії розповів про свої переговори з Путіним

Усі новини...
Чернігів
На відбудову Чернігова піде щонайменше 4 роки – мер
Чернігів: за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей – мер 
До Чернігова можна лише тим, хто відновлюватиме критичну інфраструктуру - ОДА
Останні новини
01:57
Верещук: Окупанти полонили 1700 українських військових та цивільних
01:45
Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян
01:37
Загинуло 16 собак. Історія Гостомельського притулку, який пережив російську окупацію
01:00
Російська агресія вдвічі знизить темпи зростання світової торгівлі – СОТ
00:34
Мінування окупованих територій має розглядатися як воєнних злочин – Зеленський
00:25
Зеленський присвоїв Героя України ще пʼяти військовим
00:10
Президент: Ми могли б деблокувати Маріуполь, якби мали зброю і техніку
00:05
Зеленський нагадав: на застосування хімзброї світ обіцяв жорсткішу реакцію
00:04
відеоХімзброю скинули на "Азовсталь", є постраждалі "азовці" – Білецький
23:55
Запорізька журналістка повернулася додому після російського полону
Усі новини...