Чернигов: спасатели изъяли на пляже 6 снарядов от российских систем "Ураган"

На городском пляже в Чернигове пиротехники изъяли 6 снарядов от российской реактивной системы залпового огня "Ураган".

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: На городском пляже "Золотой берег" в Чернигове пиротехники ГСЧС изъяли 6 ракет от реактивной системы залпового огня "Ураган". Часть из них была в воде, другая – на самом пляже".

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Детали: Спасатели обследовали окрестности пляжа и побережья 9 апреля, а сегодня 10 апреля достали снаряды.

Еще одну ракету нашли вблизи леса недалеко от городского парка культуры и отдыха.