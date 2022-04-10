Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чернигов: спасатели изъяли на пляже 6 снарядов от российских систем "Ураган"

Денис КарловскийВоскресенье, 10 апреля 2022, 18:10
Чернигов: спасатели изъяли на пляже 6 снарядов от российских систем Ураган
фото иллюстративное: getty images

На городском пляже в Чернигове пиротехники изъяли 6 снарядов от российской реактивной системы залпового огня "Ураган".

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: На городском пляже "Золотой берег" в Чернигове пиротехники ГСЧС изъяли 6 ракет от реактивной системы залпового огня "Ураган". Часть из них была в воде, другая – на самом пляже".

Реклама:

Детали: Спасатели обследовали окрестности пляжа и побережья 9 апреля, а сегодня 10 апреля достали снаряды.

Еще одну ракету нашли вблизи леса недалеко от городского парка культуры и отдыха.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЧерниговвойнаобстрелГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Чернигов
СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове
Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили
Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: