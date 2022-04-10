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В урядах Фінляндії та Швеції заперечили чутки про можливий оборонний альянс

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 18:24
В урядах Фінляндії та Швеції заперечили чутки про можливий оборонний альянс
Getty Images

Міністри оборони Фінляндії та Швеції заперечили інформацію про те, що між Стокгольмом та Гельсінкі нібито були дискусії про створення спільного оборонного альянсу з певним залученням США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Питання піднялося після того, як заступник голови парламентського комітету із закордонних справ Ерккі Туоміоя в інтерв’ю виданню Hufvudstadsbladet сказав, що нібито міністр оборони Швеції запропонував фінському колезі спільний оборонний альянс із залученням Сполучених Штатів як альтернативу вступу в НАТО. 

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Шведський міністр оборони Петер Хульквіст заперечив його слова, зазначивши, що такої пропозиції "на столі" немає. 

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен теж сказав, що таких обговорень не ведеться.

"Ми напевно продовжимо зміцнювати співпрацю зі Швецією, але про спільний оборонний альянс не йдеться… Я зустрічався з Петером Хульквістом близько 60 разів за ці роки, у нас було багато дискусій та обміну думками, у деталі яких я зараз вдаватися не буду. Усе, що я можу сказати - таких приготувань зараз немає", - прокоментував Антті Кайкконен. 

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На його думку, цей інцидент не вплине на дискусію між Фінляндією та Швецією. 

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Теми: ФінляндіяШвеція
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