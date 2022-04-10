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В правительствах Финляндии и Швеции опровергли слухи о возможном оборонном альянсе

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 18:24
Getty Images

Министры обороны Финляндии и Швеции опровергли информацию о том, что между Стокгольмом и Хельсинки якобы были дискуссии о создании общего оборонного альянса с определенным привлечением США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Вопрос поднялся после того, как заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя в интервью изданию Hufvudstadsbladet сказал, что якобы министр обороны Швеции предложил финскому коллеге совместный оборонный альянс с привлечением Соединенных Штатов в качестве альтернативы вступлению в НАТО.

Шведский министр обороны Петер Хульквист опроверг его слова, отметив, что такого предложения "на столе" нет.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен тоже сказал, что подобных обсуждений не ведется.

"Мы наверняка продолжим укреплять сотрудничество со Швецией, но об общем оборонном альянсе речь не идет... Я встречался с Петером Хульквистом около 60 раз за эти годы, у нас было много дискуссий и обмена мнениями, в детали которых я сейчас идти не буду. Все, что я могу сказать – таких приготовлений сейчас нет", – прокомментировал Антти Кайкконен.

По его мнению, этот инцидент не отразится на дискуссии между Финляндией и Швецией.

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Темы: ФинляндияШвеция
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