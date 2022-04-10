Байден обговорить війну в Україні з прем’єром Індії

11 квітня президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч із прем’єр-мінстром Індії Нарендрою Моді.

Як повідомляє "Європейська правда", розмова анонсована на сайті Білого дому.

"Президент Байден продовжить наші тісні консультації щодо наслідків жорстокої війни Росії проти України та пом’якшення її дестабілізуючого впливу на глобальні продовольчі та ринки товарів",- говориться у повідомленні Білого дому.

Окрім того, повідомляється, що президент Байден і прем'єр-міністр Моді обговорять співпрацю з низки питань, включаючи припинення пандемії COVID-19, боротьбу з кліматичною кризою, зміцнення глобальної економіки та підтримку вільного, відкритого, заснованого на правилах міжнародного порядку для зміцнення безпеки, демократії, і процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Розмова з індійським лідером важлива через спроби РФ використати торгівлю з цієї країною для обходу західних санкцій. Зокрема, тиждень тому індію відвідав голова російського МЗС Сєргей Лавров, який обговорював можливості закупівель Індією російської нафти та створення аналогу платіжної системи SWIFT для розрахунків між країнами.

Нагадаємо, раніше Джо Байден пообіцяв працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб притягнути Росію до відповідальності за звірства, скоєні в Україні.

А Сенат США цього тижня одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми ленд-лізу часів Другої світової війни, яка дозволить Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.