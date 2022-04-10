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Байден обсудит войну в Украине с премьером Индии

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 19:03

11 апреля президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщает "Европейская правда", разговор анонсирован на сайте Белого дома.

"Президент Байден продолжит наши тесные консультации по поводу последствий жестокой войны России против Украины и смягчения ее дестабилизирующего влияния на глобальные продовольственные и рынки товаров", - говорится в сообщении Белого дома.

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Кроме того, сообщается, что президент Байден и премьер-министр Моди обсудят сотрудничество по ряду вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление глобальной экономики и поддержку свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка для укрепления безопасности. , демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".

Разговор с индийским лидером важен из-за попыток РФ использовать торговлю с этой страной для обхода западных санкций. В частности, неделю назад индию посетил глава российского МИД Сергей Лавров, обсуждавший возможности закупок Индией российской нефти и создание аналога платежной системы SWIFT для расчетов между странами.

Напомним, ранее Джо Байден пообещал работать с ответственными государствами по всему миру, чтобы привлечь Россию к ответственности за зверства, совершенные в Украине.

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А Сенат США на этой неделе единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы ленд-лиза времен Второй мировой войны, которая позволит Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Темы: БайденИндияУкраина
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