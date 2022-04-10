В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

В уряді Словаччини підтвердили чутки про перемовини між Братиславою і Києвом щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Як повідомляє Reuters, про це сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Над після публікацій у пресі на цю тему, пише "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що ми ведемо перемовини", - сказав міністр оборони під час теледебатів. Інших деталей він не надав.

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ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що обговорюється придбання 16 гаубиць.

"Зузана" - модернізований варіант САУ DANA M2, які вже знайомі українським військовим. Гаубиця може вражати цілі на відстані понад 39 кілометрів та здатна робити 5 пострілів за хвилину. Ці артилерійські системи використовуються в армії Польщі, Чехії та Грузії.

Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

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