В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

В правительстве Словакии подтвердили слухи о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".

Как сообщает Reuters, об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Над после публикаций в прессе на эту тему, пишет "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры", – сказал министр обороны во время теледебатов. Других деталей он не предоставил.

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СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что обсуждается приобретение 16 гаубиц.

"Зузана" – модернизированный вариант САУ DANA M2, которые уже знакомы украинским военным. Гаубица может поражать цели на расстоянии более 39 километров и способна производить 5 выстрелов в минуту. Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии.

Напомним, на днях Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив на замену американскую Patriot.

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