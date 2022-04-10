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Литва відновлює навчання для українських військових

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 19:34
литовський військовий, фото Getty Images

Найближчим часом у Литві організують військові навчання для українських військових, що допоможе їм підготуватися до роботи з західною технікою.

Як повідомляє "Європейська правда", із посиланням на Delfi, таку заяву зробив командуючий Литовської армії генерал Валдемарас Рупшіс.

"Для досягнення максимального результату найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут у Литві… Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні", – заявив він.

Це питання було окремо узгоджене з начальником штабу армії США Джеймсом Чарльзом МакКонвіллом, який наразі перебуває у Литві.

"Вже майже два місяці Україна воює не лише за свою безпеку, а й за безпеку та демократію всієї Європи",- резюмує Рупшіч.

Нагадаємо, ще до початку агресії РФ всі військові інструктори країн НАТО були виведені з України. Також були скасовані тренування українських військових у країнах НАТО.

Під час візиту до Польщі президент США Джо Байден заявив про можливість тренувань українських військових у цій країні, однак згодом спростував свої слова.

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При цьому ключовою перешкодою для передачі Україні сучасної західної військової техніки є відсутність досвіду в українських військових роботи з нею.

Теми: ЛитваЗбройні сили
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