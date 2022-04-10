Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва возобновит обучение украинских военных

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 19:34
Литва возобновит обучение украинских военных
литовский военный, фото Getty Images

В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных, что поможет им подготовиться к работе с западной техникой.

Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Delfi, такое заявление сделал командующий Литовской армией генерал Валдемарас Рупшис.

"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь в Литве… Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине", – заявил он.

Реклама:

Этот вопрос был отдельно согласован с начальником штаба армии США Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, который сейчас находится в Литве.

"Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы", – резюмирует Рупшич.

Еще до начала агрессии РФ все военные инструкторы стран НАТО были выведены из Украины. Также были отменены тренировки украинских военных в странах НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Во время визита в Польшу президент США Джо Байден заявил о возможности тренировок украинских военных в этой стране, однако впоследствии опроверг свои слова.

При этом ключевым препятствием для передачи Украине современной западной военной техники является отсутствие опыта у украинских военных работы с ней.

Темы: ЛитваВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Литва
Науседа: через порты Балтии ежегодно можно было бы пропускать 10 млн тонн зерна из Украины
Коррупция в Украине тормозит поставки оружия – президент Литвы 
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: