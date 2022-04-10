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Макрон та Ле Пен отримали по 24% на першому турі виборів – перший екзит-пол

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 20:20

Діючий президент та дружня до РФ опозиціонерка можуть отримати однаковий результат на першому турі президентських виборів у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда",  зважаючи на те, що до завершення голосування французькі ЗМІ не можуть публікувати дані екзот полів, їх публікують бельгійські медіа.

При цьому там не оприлюднюють інституцію, яка проводила опитування, зазначаючи лише, що це однин із французьких соціологічних центрів.  

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Згідно оприлюдненому екзит-полу, Еммануель Макрон і Марін Ле Пен отримають однаковий результат – біля 24% голосів.

На третьому місті – ультралівий кандидат від "Бунтівної Франції" Жан-Люк Меланшон із результатом в 19%.

Четверте та пяте місця ділять ультраправий Ерік Земмур та кандидатка від "Республіканців" Валері Пекресс – обом опитування дає по 8%.

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Якщо ці дані підтвердяться, то це суттєво погіршить шанси Макрона на перемогу. Нагадаємо, попередне опитування прогнозувала йому у другому турі перемогу над Ле Пен із показником 53% протии 47%. Втім, згідно цьому опитуванню, у першому турі Макрон мав отримати 28%,  а Ле Пен – 23%.

Теми: Франціявибори
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