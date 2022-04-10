Макрон и Ле Пен получили по 24% на первом туре выборов – экзит-пол

Действующий президент и дружественная против РФ оппозиционерка могут получить одинаковый результат на первом туре президентских выборов во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", несмотря на то, что до завершения голосования французские СМИ не могут публиковать данные экзот полей, их публикуют бельгийские медіа.

При этом там не обнародуют институт, который проводил опрос, отмечая лишь, что это один из французских социологических центров.

Согласно обнародованному экзит-полу, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получат одинаковый результат – около 24% голосов.

На третьем городе – ультралевый кандидат от "Бунтивной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом в 19%.

Четвертое и пятое места делят ультраправый Эрик Земмур и кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс – обоим опрос дает по 8%.

Если эти данные подтвердятся, это существенно ухудшит шансы Макрона на победу. Напомним, предварительный опрос прогнозировал ему во втором туре победу над Ле Пен с показателем 53% против 47%. Впрочем, согласно этому опросу, в первом туре Макрон должен был получить 28%, а Ле Пен – 23%.

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О ходе президентских выборов можно почитать в статье Российский удар по Макрону: почему во французские выборы вернулась интрига