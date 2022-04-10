Канцлер Австрії після зустрічі з Зеленським зібрався до Путіна "навести мости"

Канцлер Австрії Карл Нехаммер збирається у понеділок 11 квітня відвідати Росію.

Як повідомляє "Європейська правда" , першою про московський візит канцлера написала, посилаючись на свої данні, Kronen Zeitung. Згодом візит підтвердив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Як зазначається, метою візиту названа спроба "наведення мостів". За даними джерел, Нехаммер сподівається "спробувати все, щоб хоч трохи наблизитися до миру" - він вважає, що для цього потрібні не лише телефонні дзвінки, а й особисті зустрічі.

Як зазначається, цей візит було заздалегідь обговорено з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Варто зазначити, що лише 9 квітня канцлер Нехаммер був у Києві, де зустрівся з президентом Владимиром Зеленським, а також відвідав Бучу та на власні очі побачив сліди російських злочинів.

Під час українського візиту Нехаммер заявив про готовність підтримати нові санкції проти РФ, однак виступив проти заборони на імпорт російського газу.