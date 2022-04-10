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Канцлер Австрии после встречи с Зеленским собрался к Путину "навести мосты"

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 20:46

Канцлер Австрии Карл Нехаммер собирается в понедельник 11 апреля посетить Россию.

Как сообщает "Европейская правда", первой о московском визите канцлера написала, ссылаясь на свои данные, Kronen Zeitung. Впоследствии визит подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как отмечается, целью визита названа попытка "наведения мостов". По данным источников, Нехаммер надеется "попробовать все, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к миру" - он считает, что для этого нужны не только телефонные звонки, но и личные встречи.

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Как отмечается, этот визит был заранее обсужден с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Стоит отметить, что только 9 апреля канцлер Нехаммер был в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также посетил Бучу и увидел следы российских преступлений.

В ходе украинского визита Нехаммер заявил о готовности поддержать новые санкции против РФ, однако выступил против запрета на импорт российского газа.

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Темы: АвстралияПутин
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