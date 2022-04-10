Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія погрожує розширити санкції проти громадян ЄС та США

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 22:25

Російська влада може в будь-який момент розширити список небажаних осіб із США та Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський Коммерсант, оттаку заяву зробив заступник глави МЗС країна-агресора Сєргей Вєршинін.

Таким чином він прокоментував введені раніше санкції США, які торкнулися доньок Владіміра Путіна та глави МЗС Сєргея Лаврова.

Реклама:

"Принцип взаємності, він грає і тут також, звичайно. І ви знаєте, звичайно ж, що у нас теж є свій список тих, яких ми вважаємо небажаними людьми, які відзначилися у поганих справах проти Росії. Він є",— заявив російський дипломат.

Він уточнює – мова йде про громадян як країн ЄС, так і США.

"І ми його періодично перегортаємо, розглядаємо. Якщо треба, додамо",— заявив заступник Лаврова.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 6 квітня США оголосили нові санкції проти Російської Федерації, додавши у санкційний список дітей Владіміра Путіна, дружини і дочки глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

А вже 7 квітня новий пакет санкцій проти РФ затвердили й посли країн Європейського союзу.

Теми: СШАЄСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
США
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: