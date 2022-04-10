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Росія погрожує розширити санкції проти громадян ЄС та США

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 22:25

Російська влада може в будь-який момент розширити список небажаних осіб із США та Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський Коммерсант, оттаку заяву зробив заступник глави МЗС країна-агресора Сєргей Вєршинін.

Таким чином він прокоментував введені раніше санкції США, які торкнулися доньок Владіміра Путіна та глави МЗС Сєргея Лаврова.

"Принцип взаємності, він грає і тут також, звичайно. І ви знаєте, звичайно ж, що у нас теж є свій список тих, яких ми вважаємо небажаними людьми, які відзначилися у поганих справах проти Росії. Він є",— заявив російський дипломат.

Він уточнює – мова йде про громадян як країн ЄС, так і США.

"І ми його періодично перегортаємо, розглядаємо. Якщо треба, додамо",— заявив заступник Лаврова.

Нагадаємо, 6 квітня США оголосили нові санкції проти Російської Федерації, додавши у санкційний список дітей Владіміра Путіна, дружини і дочки глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

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А вже 7 квітня новий пакет санкцій проти РФ затвердили й посли країн Європейського союзу.

Теми: СШАЄСсанкціїРосія
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