Росія погрожує розширити санкції проти громадян ЄС та США

Російська влада може в будь-який момент розширити список небажаних осіб із США та Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський Коммерсант, оттаку заяву зробив заступник глави МЗС країна-агресора Сєргей Вєршинін.

Таким чином він прокоментував введені раніше санкції США, які торкнулися доньок Владіміра Путіна та глави МЗС Сєргея Лаврова.

"Принцип взаємності, він грає і тут також, звичайно. І ви знаєте, звичайно ж, що у нас теж є свій список тих, яких ми вважаємо небажаними людьми, які відзначилися у поганих справах проти Росії. Він є",— заявив російський дипломат.

Він уточнює – мова йде про громадян як країн ЄС, так і США.

"І ми його періодично перегортаємо, розглядаємо. Якщо треба, додамо",— заявив заступник Лаврова.

Нагадаємо, 6 квітня США оголосили нові санкції проти Російської Федерації, додавши у санкційний список дітей Владіміра Путіна, дружини і дочки глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

ВІДЕО ДНЯ

А вже 7 квітня новий пакет санкцій проти РФ затвердили й посли країн Європейського союзу.