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Россия угрожает расширить санкции против граждан ЕС и США

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 22:25

Российские власти могут в любой момент расширить список нежелательных лиц из США и Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский Коммерсант, оттоку заявление сделал заместитель главы МИД страна-агрессора Сергей Вершинин.

Таким образом, он прокомментировал введенные ранее санкции США, которые затронули дочерей Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

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"Принцип взаимности, он играет и здесь тоже, конечно. И вы знаете, конечно же, что у нас тоже есть свой список тех, которых мы считаем нежелательными людьми, отличившимися в плохих делах против России. Он есть",— заявил российский дипломат. 

Он уточняет – речь идет о гражданах как стран ЕС, так и США.

"И мы его периодически перелистываем, рассматриваем. Если надо, добавим", - заявил заместитель Лаврова.

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Напомним, США 6 апреля объявили новые санкции против Российской Федерации, добавив в санкционный список детей Владимира Путина, супругу и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, членов Совета безопасности РФ.

А уже 7 апреля новый пакет санкций против РФ был утвержден и послами стран Европейского союза.

Темы: СШАЕСсанкцииРосcия
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