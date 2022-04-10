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На меморіальній церемонії у Німеччині Білорусь представляв опозиціонер

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 22:54

На заходах на честь 77-річчя звільнення концтабору Бухенвальд Білорусь представляв один із лідерів опозиції Павєл Латушко.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруський портал zerkalo.

Заходи відбулися 10 квітня. На них замість офіційних осіб з Білорусі були запрошені Павло Латушко із представником Народного посольства Білорусі у Німеччині Михайлом Таубе.

Також на флагштоках замість офіційного червоно-зеленого прапору Білорусі був вивішений біло-червоно-білий прапор.

Раніше стало відомо, що Фонд "Меморіали Бухенвальда та Міттельбау-Дора" цього року відмовився запрошувати на заходи білоруську та російську делегації через війну в Україні. Там нагадали, що 2012 року на такій церемонії промову робив колишній в'язень та віце-президент Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора, харків'янин Борис Романченко. Через десять років, 18 березня 2022 року, у віці 96 років, він загинув у своїй квартирі у Харкові від влучення російського снаряда.

Це рішення викликало вкрай гостру реакцію офіційних Москви та Мінська.

Теми: Білорусьопозиція
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