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На мемориальной церемонии в Германии Беларусь представлял оппозиционер

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 22:54

На мероприятиях в честь 77-летия освобождения концлагеря Бухенвальд Беларусь представлял один из лидеров оппозиции Павел Латушко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусский портал zerkalo.

Мероприятия прошли 10 апреля. На них вместо официальных лиц из Беларуси были приглашены Павел Латушко с представителем Народного посольства Беларуси в Германии Михаилом Таубе.

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Также на флагштоках вместо официального красно-зеленого флага Беларуси был вывешен бело-красно-белый флаг.

Ранее стало известно, что Фонд "Мемориалы Бухенвальда и Миттельбау-Дора" в этом году отказался приглашать на мероприятия белорусскую и российскую делегации из-за войны в Украине. Там напомнили, что в 2012 году на такой церемонии речь делала бывший узник и вице-президент Международного комитета Бухенвальд-Дора, харьковчанин Борис Романченко. Десять лет спустя, 18 марта 2022 года, в возрасте 96 лет, он погиб в своей квартире в Харькове от попадания российского снаряда.

Это решение вызвало очень острую реакцию официальных Москвы и Минска.

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Темы: Беларусьоппозиция
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