Ми не міряємось розмірами підтримки – Стефанчук відповів на скандальну заяву спікера парламенту Грузії

Голова Верховної ради публічно відповів на відмову спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу.

Про це повідомляє "Європейська правда", свою відповідь Руслан Стефанчук розмістив на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, Стефанчук цими днями звертається до керівників парламентів усіх країн , запрошуючи їх на власні очі побачити наслідки звірств російської армії на окупованих територіях. Папуашвілі став першим, хто відповів публічною відмовою.

Реклама:

Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку, на його думку, Грузія надає Україні. У якості прикладів такої підтримки він назвав голосування на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН.

"Через незрозумілі проблеми офіційне запрошення (відвідати Бучу) здається недоречним", - додав грузинський спікер.

У відповіді Руслан Стефанчук відмічає, що "Україна цінує будь-яку допомогу, яку отримує від інших країн в цей нелегкий час".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми щодня просимо про посилення санкцій, надання військової, політичної та фінансової підтримки. Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях",- додає він.

Він також нагадує, що і Україна у 2008 році "з перших днів вашого протистояння з росією надавала підтримку Грузії: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному, і на військовому рівнях. Просто хочу нагадати, що завдяки українським протиповітряним системам оборони ("Бук", "Оса") ви боронили своє небо.

Але ми не міряємось розмірами підтримки. Підтримка завжди має бути щирою. А кожен, хто надає таку підтримку, діє так, як дозволяють йому обставини, совість та відчуття боргу. Врешті-решт, оцінку нам, політикам, завжди дадуть наші народи та історія",- нагадує він.

"Єдине, що породжує в мене відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що Друг має зробити це без запрошення",- резюмує Стефанчук.

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ. Заява Папуашвілі стала чи не першим таким офіційним засудженням, принаймні стосовно Бучі. Раніше уряд Грузії брехав українському посольству про переговори з РФ, намагався зупинити від’їзд добровольців до України тощо. Нещодавно між Грузією та Україною розгорівся новий конфлікт через можливий транзит для армії РФ.

Детальніше у статті Допомога ворогу: які наслідки матиме найгостріший конфлікт між Києвом та Тбілісі.