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Мы не меримся размерами поддержки – Стефанчук ответил на скандальное заявление спикера парламента Грузии

Воскресенье, 10 апреля 2022, 23:32

Глава Верховной рады публично ответил на отказ спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили посетить Бучу вместе с другими руководителями парламентов мира.

Об этом сообщает "Европейская правда", свой ответ Руслан Стефанчук разместил на своей странице в facebook.

Напомним, Стефанчук в эти дни обращается к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях. Папуашвили стал первым, кто ответил публичным отказом.

Он считает невозможным ехать в Украину, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую, по его мнению, Грузия оказывает Украине. В качестве примеров такой поддержки он назвал голосование в пользу Украины на международных площадках, типа ООН.

"Из-за непонятных проблем официальное приглашение (посетить Бучу) кажется неуместным", - добавил грузинский спикер.

В ответе Руслан Стефанчук отмечает, что "Украина ценит любую помощь, получаемую от других стран в это нелегкое время".

"Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах", - добавляет он.

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Он также напоминает, что и Украина в 2008 году "с первых дней вашего противостояния с россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном, и на военном уровнях. Просто хочу напомнить, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны ( "Бук", "Оса") вы защищали свое небо.

Но мы не меряемся размерами поддержки. Поддержка всегда должна быть искренней. А каждый, кто оказывает такую ​​поддержку, действует так, как позволяют ему обстоятельства, совесть и чувство долга. В конце концов, оценку нам, политикам, всегда дадут наши народы и история", - напоминает он.

"Единственное, что рождает у меня чувство неописуемой бентеги, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружескую страну, и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что Друг должен сделать это без приглашения" ",- резюмирует Стефанчук.

Напомним,  после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ. Заявление Папуашвили стало едва ли не первым таким официальным осуждением, по крайней мере, в отношении Бучи. Ранее правительство Грузии врало украинскому посольству о переговорах с РФ, пыталось остановить отъезд добровольцев в Украину и тому подобное. Недавно между Грузией и Украиной разгорелся новый конфликт из-за возможного транзита для армии РФ.

Подробнее в статье Помощь врагу: какие последствия будет иметь конфликт между Киевом и Тбилиси.

Темы: ГрузияУкраина
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