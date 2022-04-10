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Зеленський: Росія боїться визнати помилковість політики щодо України

Катерина ТищенкоНеділя, 10 квітня 2022, 23:52
Зеленський: Росія боїться визнати помилковість політики щодо України
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія боїться визнати помилковість своєї політики по відношенню до України протягом десятків років.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Вони бояться визнати, що вся російська політика по відношенню до України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було у Росії у відносинах з Україною від попередніх часів.

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Вони бояться визнати, що протягом десятків років робили помилкові ставки і витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби.

А ці нікчеми були умільцями тільки в тому, щоб витягувати гроші з Росії в свої кишені, щоб не визнавати помилки. Вони робили нові помилки. Вони самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і, не бажаючи відмовлятись від нереалістичних амбіцій, розпочали цю війну".

Деталі: Зеленський зазначив, що Росія намагається перекласти провину на Україну за свою ж агресію.

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"Вони захопили Крим, а ми нібито винуваті. Вони знищили нормальне життя на Донбасі, а ми нібито винуваті. Вони збили Малайзійський боїнг, а ми нібито винуваті. Вони 8 років вбивали людей, дітей на нашій землі, а ми нібито винуваті. Вони зруйнували найбільш могутній промисловий регіон сходу Європи, а ми винуваті. Вони зламали життя мільйонам людей, а ми нібито винуваті. Вони розпочали проти нас повномасштабну війну, а ми нібито винуваті. Вони витратили на удари по Україні вже під 2 тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди, міни, а ми нібито винуваті. Вони катували, вбивали на нашій землі, а ми винуваті. Вони депортували сотні тисяч українців, наших дітей, а все одно ми нібито винуваті", - сказав він.

За словами президента, все це – від боягузтва.

"Коли боягузтво наростає, воно перетворюється на катастрофу. Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитись, адаптувались до реальності, навчитись, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватись під них", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна все це зупинить, російському боягузтву ніщо не допоможе і настане день, коли Росії доведеться визнати правду.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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