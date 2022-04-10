Зеленский: Россия боится признать ошибочность политики в отношении Украины

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия боится признать ошибочность своей политики по отношению к Украине в течение десятков лет.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Они боятся признать, что вся российская политика по отношению к Украине в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной с прежних времен.

Они боятся признать, что в течение десятков лет делали ложные ставки и потратили колоссальные ресурсы в поддержку полных ничтожеств, о которых думали, что это якобы будущие герои украинско-российской дружбы.

А эти ничтожества были умельцами только в том, чтобы вытаскивать деньги из России в свои карманы, чтобы не признавать ошибки. Они совершали новые ошибки. Они сами лишили себя каких-либо политических инструментов и, не желая отказываться от нереалистичных амбиций, начали эту войну".

Детали: Зеленский отметил, что Россия пытается переложить вину на Украину за свою же агрессию.

"Они захватили Крым, а мы якобы виноваты. Они уничтожили нормальную жизнь на Донбассе, а мы якобы виноваты. Они сбили Малазийский боинг, а мы якобы виноваты. Они 8 лет убивали людей, детей на нашей земле, а мы якобы виноваты. Они разрушили самый мощный промышленный регион востока Европы, а мы виноваты. Они сломали жизнь миллионам людей, а мы якобы виноваты. Они начали против нас полномасштабную войну, а мы якобы виноваты. Они потратили на удары по Украине уже под 2 тысячи ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерийские снаряды, мины, а мы якобы виноваты. Они пытали, убивали на нашей земле, а мы виноваты. Они депортировали сотни тысяч украинцев, наших детей, а все равно мы якобы виноваты", - сказал он.

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По словам президента, все это – от трусости.

"Когда трусость нарастает, она превращается в катастрофу. Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптировались к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина все это остановит, российской трусости ничто не поможет и наступит день, когда России придется признать правду.