Німеччина змінює свою позицію на користь України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський констатував, що позиція Німеччини останнім часом змінюється на користь України.

Джерело: звернення глави держави

Пряма мова: "Говорив сьогодні із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як примусили Росію шукати миру. Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України.

Вважаю це абсолютно логічним. Бо саме цей курс підтримується більшістю німецького народу".

Деталі: Зеленський додав, що очікує, що все, про що домовилися з німецькою стороною, буде реалізовано.