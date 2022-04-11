Германия меняет свою позицию в пользу Украины – Зеленский
Понедельник, 11 апреля 2022, 00:13
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что позиция Германии в последнее время меняется в пользу Украины.
Источник: обращение главы государства
Прямая речь: "Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и как вынудить Россию искать мир. Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины.
Считаю это абсолютно логичным. Поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа.
Детали: Зеленский добавил, что ожидает, что все, о чем договорились с немецкой стороной, будет реализовано.
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