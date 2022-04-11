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Германия меняет свою позицию в пользу Украины – Зеленский

Светлана КизиловаПонедельник, 11 апреля 2022, 00:13

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что позиция Германии в последнее время меняется в пользу Украины.

Источник: обращение главы государства

Прямая речь: "Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и как вынудить Россию искать мир. Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины.

Считаю это абсолютно логичным. Поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа.

Детали: Зеленский добавил, что ожидает, что все, о чем договорились с немецкой стороной, будет реализовано.

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Темы: ЗеленскийГерманиявойнаУкраина
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