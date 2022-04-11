Вибори президента у Франції: невдахи 1-го туру визначилися з підтримкою фаворитів

Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликає відати голоси чинному президенту Емануелю Макрону.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

Зокрема, проголосувати у другому турі за Макрона, закликав лідер Жан-Люк Меланшон, якому екзот-поли дають третє місце із підтримкою на рівні 20,1%. "Ви не повинні давати голос Марін Ле Пен… Ми знаємо, за кого ніколи не будемо голосувати!",- заявив Меланшон.

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Віддати голоси на користь Макрона також закликали своїх прихильників лідер "зелених" Яннік Жадо (4,9%), кандидатка від правих "Республіканців" Валері Пекресс (4,6%), комуніст Фаб’єн Руссель (2,5%), а також мер Парижу та кандидатка від соціалістів Анн Ідальго (1,9%).

Натомість Марін Ле Пен підтримав ультраправий кандидат Ерік Земмур (6%). "У мене багато розбіжностей з Марін Ле Пен , але вона протистоїть людині, яку привели до влади два мільйони іммігрантів і яка не говорила про імміграцію та ідентичність під час своєї кампанії", - зазначає він.

Нагадаємо, згідно екзит-полам, у першому турі президентських виборів у Франції переміг чинний президент Емануель Макрон – його підтримали 28,6% виборців. На другому місці – Марін Ле Пен (23,9%).

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Вони зустрінуться у другому турі, який пройде 24 квітня.

Останнє опитування прогнозує у другому турі перемогу Макрона над Ле Пен із показником 53% проти 47%.З гідно з цим опитуванням, у першому турі Макрон мав отримати 28%, а Ле Пен – 23%.

Про перебіг президентських виборів можна почитати у статті Російський удар по Макрону: чому у французькі вибори повернулася інтрига