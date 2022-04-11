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Выборы президента во Франции: неудачники 1-го тура определились с поддержкой фаворитов

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 01:20
Выборы президента во Франции: неудачники 1-го тура определились с поддержкой фаворитов
фото: twitter ЕП

Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призывают ведать голоса действующему президенту Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

В частности, проголосовать во втором туре за Макрона призвал лидер Жан-Люк Меланшон, которому экзот-полы дают третье место с поддержкой на уровне 20,1%. "Вы не должны давать голос Марин Ле Пен… Мы знаем, за кого никогда не будем голосовать!", – заявил Меланшон.

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Отдать голоса в пользу Макрона также призвали своих поклонников лидер "зеленых" Янник Жадо (4,9%), кандидатка от правых "Республиканцев" Валери Пекресс (4,6%), коммунист Фабьен Руссель (2,5%), а также мэр Парижа и кандидат от  социалистов Анн Идальго (1,9%).

Марин Ле Пен поддержал ультраправый кандидат Эрик Земмур (6%). "У меня много разногласий с Марин Ле Пен, но он противостоит человеку, который привели к власти два миллиона иммигрантов и который не говорил об иммиграции и идентичности во время своей кампании", - отмечает он.

Напомним, согласно экзит-поллам, в первом туре президентских выборов во Франции победил действующий президент Эммануэль Макрон – его поддержали 28,6% избирателей. На втором месте – Марин Ле Пен (23,9%).

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Они встретятся во втором туре, который состоится 24 апреля.

Последний опрос прогнозирует во втором туре победу Макрона над Ле Пен с показателем 53% против 47%. Согласно этому опросу, в первом туре Макрон должен был получить 28%, а Ле Пен – 23%.

О ходе президентских выборов можно почитать в статье Российский удар по Макрону: почему во французские выборы вернулась интрига

Темы: Франциявиборыпрезидент
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