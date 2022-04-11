Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу ЗСУ знищили 8 ворожих "пташок" і 3 крилаті ракети

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 01:32
За добу ЗСУ знищили 8 ворожих пташок і 3 крилаті ракети
ілюстративне фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

За добу 10 квітня українські військові знищили 11 повітряних цілей загарбників.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів".

Реклама:

Деталі: 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів:

  • один літак (Су-34);
  • чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
  • три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
  • три крилаті ракети (Х-59).

"Інформація уточнюється", – ідеться в повідомленні.

Теми: війнаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням миколаївського ліцею потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: