За добу ЗСУ знищили 8 ворожих "пташок" і 3 крилаті ракети

За добу 10 квітня українські військові знищили 11 повітряних цілей загарбників.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів".

Деталі: 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів:

один літак (Су-34);

чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

три крилаті ракети (Х-59).

"Інформація уточнюється", – ідеться в повідомленні.