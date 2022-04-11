За добу ЗСУ знищили 8 ворожих "пташок" і 3 крилаті ракети
Понеділок, 11 квітня 2022, 01:32
За добу 10 квітня українські військові знищили 11 повітряних цілей загарбників.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів".
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Деталі: 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів:
- один літак (Су-34);
- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
- три крилаті ракети (Х-59).
"Інформація уточнюється", – ідеться в повідомленні.