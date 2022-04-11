За сутки ВСУ уничтожили 8 вражеских "птичек" и 3 крылатые ракеты

За сутки 10 апреля украинские военные уничтожили 11 воздушных целей захватчиков.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно: "Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов".

Детали: 10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов:

один самолет (Су-34);

четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

три беспилотных летательных аппарата (ОТР);

три крылатые ракеты (Х-59).

"Информация уточняется", – говорится в сообщении.