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За сутки ВСУ уничтожили 8 вражеских "птичек" и 3 крылатые ракеты

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 01:32
За сутки ВСУ уничтожили 8 вражеских птичек и 3 крылатые ракеты
Иллюстративное фото Командования Воздушных Сил ВСУ

За сутки 10 апреля украинские военные уничтожили 11 воздушных целей захватчиков.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно: "Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов".

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Детали: 10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов:

  • один самолет (Су-34);
  • четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
  • три беспилотных летательных аппарата (ОТР);
  • три крылатые ракеты (Х-59).

"Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Темы: войнаавиа
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