Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 02:18
Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску
фото: ДПСУ

Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзді  з України станом на 00:00 11 квітня.

Джерело: ДПСУ в Телеграм

Деталі: За повідомленням прикордонників, відсутні черги на пунктах пропусків на виїздах у:

Реклама:
  • Словацьку Республіку
  • Угорщину
  • Румунію
  • Республіку Молдова.

Є черги на виїздах у Польщу, зокрема:

  • "Рава-Руська" – 70 автомобілів, 15 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Краківець" – 30 автомобілів, 13 автобусів, 0 пішоходів
  • "Шегині" – 30 автомобілів, 5 автобусів, 0 пішоходів.

"На інших пунктах пропуску – черги відсутні", – ідеться в повідомленні прикордонників.

Теми: кордонПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
кордон
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: