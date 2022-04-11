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Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 02:18
фото: ДПСУ

Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзді  з України станом на 00:00 11 квітня.

Джерело: ДПСУ в Телеграм

Деталі: За повідомленням прикордонників, відсутні черги на пунктах пропусків на виїздах у:

  • Словацьку Республіку
  • Угорщину
  • Румунію
  • Республіку Молдова.

Є черги на виїздах у Польщу, зокрема:

  • "Рава-Руська" – 70 автомобілів, 15 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Краківець" – 30 автомобілів, 13 автобусів, 0 пішоходів
  • "Шегині" – 30 автомобілів, 5 автобусів, 0 пішоходів.

"На інших пунктах пропуску – черги відсутні", – ідеться в повідомленні прикордонників.

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Теми: кордонПрикордонна служба
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