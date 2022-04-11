Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску

Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзді з України станом на 00:00 11 квітня.

Джерело: ДПСУ в Телеграм

Деталі: За повідомленням прикордонників, відсутні черги на пунктах пропусків на виїздах у:

Словацьку Республіку

Угорщину

Румунію

Республіку Молдова.

Є черги на виїздах у Польщу, зокрема:

"Рава-Руська" – 70 автомобілів, 15 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" – 30 автомобілів, 13 автобусів, 0 пішоходів

"Шегині" – 30 автомобілів, 5 автобусів, 0 пішоходів.

"На інших пунктах пропуску – черги відсутні", – ідеться в повідомленні прикордонників.