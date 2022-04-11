Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску
Понеділок, 11 квітня 2022, 02:18
Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзді з України станом на 00:00 11 квітня.
Джерело: ДПСУ в Телеграм
Деталі: За повідомленням прикордонників, відсутні черги на пунктах пропусків на виїздах у:
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- Словацьку Республіку
- Угорщину
- Румунію
- Республіку Молдова.
Є черги на виїздах у Польщу, зокрема:
- "Рава-Руська" – 70 автомобілів, 15 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" – 30 автомобілів, 13 автобусів, 0 пішоходів
- "Шегині" – 30 автомобілів, 5 автобусів, 0 пішоходів.
"На інших пунктах пропуску – черги відсутні", – ідеться в повідомленні прикордонників.