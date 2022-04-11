Пограничники сообщили о ситуации с очередями на пунктах пропуска
Понедельник, 11 апреля 2022, 02:18
Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.
Источник: ГНСУ в Телеграмм
Детали: По сообщению пограничников, отсутствуют очереди на пунктах пропусков на выездах в:
- Словацкую Республику
- Венгрию
- Румынию
- Республику Молдова.
Есть очереди на выездах в Польшу, в частности:
- "Рава-Русская" – 70 автомобилей, 15 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" – 30 автомобилей, 13 автобусов, 0 пешеходов
- "Шегини" – 30 автомобилей, 5 автобусов, 0 пешеходов.
"На других пунктах пропуска – очереди отсутствуют", – говорится в сообщении пограничников.
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