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Пограничники сообщили о ситуации с очередями на пунктах пропуска

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 02:18
фото: ГПСУ

Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.

Источник: ГНСУ в Телеграмм

Детали: По сообщению пограничников, отсутствуют очереди на пунктах пропусков на выездах в:

  • Словацкую Республику
  • Венгрию
  • Румынию
  • Республику Молдова.

Есть очереди на выездах в Польшу, в частности:

  • "Рава-Русская" – 70 автомобилей, 15 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Краковец" – 30 автомобилей, 13 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" – 30 автомобилей, 5 автобусов, 0 пешеходов.

"На других пунктах пропуска – очереди отсутствуют", – говорится в сообщении пограничников.

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Темы: границаПограничная служба
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