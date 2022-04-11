Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники сообщили о ситуации с очередями на пунктах пропуска

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 02:18
Пограничники сообщили о ситуации с очередями на пунктах пропуска
фото: ГПСУ

Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.

Источник: ГНСУ в Телеграмм

Детали: По сообщению пограничников, отсутствуют очереди на пунктах пропусков на выездах в:

Реклама:
  • Словацкую Республику
  • Венгрию
  • Румынию
  • Республику Молдова.

Есть очереди на выездах в Польшу, в частности:

  • "Рава-Русская" – 70 автомобилей, 15 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Краковец" – 30 автомобилей, 13 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" – 30 автомобилей, 5 автобусов, 0 пешеходов.

"На других пунктах пропуска – очереди отсутствуют", – говорится в сообщении пограничников.

Темы: границаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
граница
В Латвии думают о "зубах дракона" и минах на границе с Россией и Беларусью
ГПСУ поймала более 20 тысяч человек на попытке незаконно выехать из Украины с 24 февраля
Белорусский пограничник попилил забор и зашел в Польшу – СМИ
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: