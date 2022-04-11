Пограничники сообщили о ситуации с очередями на пунктах пропуска

Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.

Источник: ГНСУ в Телеграмм

Детали: По сообщению пограничников, отсутствуют очереди на пунктах пропусков на выездах в:

Словацкую Республику

Венгрию

Румынию

Республику Молдова.

Есть очереди на выездах в Польшу, в частности:

"Рава-Русская" – 70 автомобилей, 15 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" – 30 автомобилей, 13 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 30 автомобилей, 5 автобусов, 0 пешеходов.

"На других пунктах пропуска – очереди отсутствуют", – говорится в сообщении пограничников.